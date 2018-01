Scambio politico-mafioso, la Cassazione manda in carcere Pasquale Aliberti

La Corte di Cassazione ha accolto la richiesta d’arresto, avanzata dalla Procura Antimafia di Salerno e già accettata dal Tribunale del Riesame, per l’ex sindaco di Scafati Pasquale Aliberti e Luigi e Gennaro Ridosso (quest'ultimo andrà ai domiciliari), esponenti di spicco dell’omonimo clan camorristico.

La sentenza

I giudici, dunque, hanno rigettato il ricordo presentato dalla difesa dell’ex primo cittadino confermando l’accusa di scambio elettorale–politico-mafioso. Reato che si sarebbe consumato per le elezioni comunali del 2013 e le regionali del 2015. Gli avvocati della difesa, inoltre, avevano avanzato anche una seconda istanza per ottenere gli arresti domiciliari nella località di Praia a Mare, in Calabria, dove Aliberti trascorre le vacanze estive con la sua famiglia. Ma anche questa proposta è stata bocciata dai giudici.

Le indagini

L'inchiesta "Sarastra", che ha portato allo scioglimento dello stesso consiglio comunale, mira a fare piena luce su quel presunto patto tra la classe politica ed esponenti di clan di camorra nell'Agro nocerino, in particolare a Scafati. Quello dei Loreto-Ridosso. Tra i 16 indagati, compaiono anche il fratello del sindaco e la moglie, oltre che consigliere regionale Monica Paolino. Dalle prime indiscrezioni sulle motivazioni del Riesame, l'ex sindaco sarebbe ancora in contatto con i suoi elettori. E la convivenza con la moglie, consigliere regionale, darebbe la possibilità all'ex sindaco di essere ancora influente e di poter "attuare accordi con clan camorristici in cambio di ulteriori favori politici". Ragion per cui, l'applicazione degli arresti domiciliari è incompatibile.