Indagine su assenteismo, calunnie al comandante dei vigili: a processo dipendente

Calunnie al comandante dei vigili urbani, finisce a processo un dipendente comunale. E' la circostanza che fa da sfondo ad un ricorso al Tar, a sua volta collegato ad una storia di assenteismo, costato il processo ad un dipendente in forza al comune di Castel San Giorgio. L'accusa è di aver calunniato Giuseppe Contaldi, all'epoca comandante dei vigili urbani di quel comune, e oggi di Nocera Inferiore. La calunnia presunta riguarda accuse simulate «del delitto di falso materiale e calunnia nei confronti del maggiore Contaldi, pur sapendolo innocente».

Le accuse

L'uomo, insieme al suo legale (per il quale però la procura procede separatamente) avrebbe accusato il comandante di non essersi limitato «a ricevere l’atto di querela e a trasmetterlo all’autorità giudiziaria, ma senza una delega di cotesta, si autoinvestì dei poteri di indagine e li svolse ad esclusivo danno del dipendente, senza mai informarlo e senza mai contestargli alcunchè anche sotto il profilo disciplinare. Si ricorse - si legge nell'imputazione - ad un falso foglio di servizio, per sostenere surrettiziamente l’accusa proveniente da un personaggio che all’epoca dei fatti era stata ai domiciliari per un furto in gioielleria. Ovviamente il maggiore ha dato più spazio ad una pregiudicata che al proprio subordinato il quale non ha mai chiesto alcun chiarimento. I fatti riferiti - concludeva il ricorso, in un passaggio specifico riportato nell’attuale capo d’accusa - hanno formato oggetto di specifica denuncia a carico della D. e del Contaldi per ipotesi di reato ravvisabili».

Il processo



La questione viene riassunta attraverso una serie di vicende giudiziarie ricollegate tra loro: la prima, quella che ha dato origine al procedimento, riguarda un'indagine per assenteismo al comune di Castel San Giorgio, in cui venne coinvolto il dipendente comunale. In seguito, dopo accertamenti svolti, lo stesso avviò una serie di procedimenti difensivi, tra i quali un ricorso al Tar in cui era contenuta l’attuale vicenda sintetizzata nel capo d’accusa, con la calunnia ipotizzata dalla procura di Nocera Inferiore, ora oggetto di un processo. Il maggiore Contaldi, dal 2016 in forza al comando polizia locale di Nocera Inferiore, per alcuni anni aveva guidato il comando dei vigili urbani a Castel San Giorgio.