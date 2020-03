Dramma a Castel San Giorgio, auto precipita in un dirupo

Dramma, questa mattina, nei pressi del castello situato in località Trivio a Castel San Giorgio, dove un uomo è precipitato con la sua automobile in un dirupo. A dare l’allarme sono stati i familiari.

I soccorsi

Sul posto sono giunte le forze dell’ordine. Un elicottero (come mostra la foto) sta sorvolando la zona per individuare la vettura. Non si conoscono ancora le condizioni di salute del conducente.