Castel San Giorgio, clienti "truffati": doppio processo per un avvocato infedele

Due processi nello stesso giorno per un avvocato P.Z., difeso dall’avvocato Stanislao Sessa. Due procedimenti in cui è chiamato a rispondere di truffa aggravata dall’abuso di prestazione d’opera e patrocinio infedele nell’esercizio della professione. Il legale fu denunciato da due diversi clienti per presunti ammanchi e illeciti, e del denaro stando a querela intascato indebitamente, a titolo di parcella. Senza, tuttavia, aver provveduto alla presentazione delle relative istanze e cause. L'appropriazione indebita è relativa ad un pignoramento scattato per una sua omissione, senza iscrizione a ruolo. In entrambi i procedimenti P.Z. dovrà sottoporsi a ben due processi, dopo la citazione diretta a giudizio disposta dalla Procura di Nocera Inferiore

L'inganno ai clienti

Le accuse riguardano in entrambi i casi l’inganno nei confronti di un cliente. Nel primo caso, gli era stato fatto credere di aver impugnato degli avvisi di accertamento tributari, «inducendolo in errore circa l’avvenuta presentazione del ricorso, nella realtà mai presentata alla commissione tributaria provinciale di Salerno, contro gli avvisi di accertamento». A convincerlo pare fosse stata la rassicurazione fornita dall'avvocato: «Tutto è risolto, questione di tempo». Secondo le accuse, il legale confermò la chiusura della pratica, con tanto di positiva risoluzione. Tutto ciò sarebbe avvenuto «facendosi corrispondere come compenso, evidentemente indebito, un importo pari a 7500 euro, procurandosi ingiusto profitto corrispondente all’altrui danno corrispondente». Quel presunto inganno ebbe un duplice effetto: il denaro intascato ingiustamente e la soccombenza del cliente senza il prosieguo del procedimento. Dopo il raggiro, l’Agenzia delle entrate notificò due diverse intimazioni di pagamento, riferite agli stessi avvisi di accertamento, da parte di Equitalia, per l’importo rispettivamente di 64mila euro e 66mila euro. Il caso ha voluto che il doppio processo sia stato fissato nello stesso giorno