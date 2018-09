Castel San Giorgio, la polizia locale incastra il ladro dei tombini

La polizia locale di Castel San Giorgio ha denunciato a piede libero un giovane di 30 anni: S.P. di Mercato San Severino, ed è alla ricerca di un altro giovane entrambi autori, secondo gli agenti, dei furti di tombini in ghisa avvenuti nelle notti tra il 13 e il 18 settembre scorsi.

Le indagini

Il territorio di Castel San Giorgio fu preso di mira da una sequenza, mai registrata prima, di furti di chiusini in ghisa, che crearono oltre a difficoltà alla viabilità, anche una condizione di estremo pericolo per gli automobilisti e per i pedoni. Gli uomini della Polizia Locale del Comandante Marco Inverso, in poco meno di due settimane, sono riusciti ad identificare uno dei componenti della banda e sono sulle tracce del secondo malvivente. Il trentenne identificato e denunciato non si faceva alcun scrupolo di asportare chiusini posizionati al centro della carreggiata, noncurante che un ignaro utente in transito avrebbe potuto riportare conseguenze molto gravi qualora non se ne fosse reso conto in tempo. Fortunatamente l'attività delinquenziale non è durata molto.

Il commento

Il sindaco Paola Lanzara ha pubblicamente ringraziato il comandante Inverso per l'ottimo lavoro svolto in così poco tempo: