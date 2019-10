Irrompe in casa del fratello e aggredisce lui e la cognata: va a processo

Risponde di violazione di domicilio e lesioni un 64enne di Castel San Giorgio, accusato di aver aggredito il fratello e la sua compagna, una straniera. L'episodio risale al 22 ottobre 2013, quando l'imputato, che ora rischia il rinvio a giudizio, consumò un raid contro il parente. Dopo essersi introdotto in casa della vittima, contro la sua volontà, aggredì entrambi. La coppia fu refertata in ospedale, con cinque giorni di prognosi registrati dai medici. Quell'aggressione sarebbe collegata a dei pregressi screzi tra le parti, con le indagini dei carabinieri di Castel San Giorgio utili a mettere insieme i tasselli per chiarire quanto prima l'episodio.