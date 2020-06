Parte "Castel San Giorgio Green": sindaco e consiglieri donano 200 alberi al territorio

Tutela ambientale, condivisione e diffusione di buone pratiche di sostenibilità, valorizzazione del senso di appartenenza alla comunità, promozione ed attuazioni di iniziative ed azioni di partecipazione attiva della popolazione a tutela dell’ambiente: sono queste le caratteristiche che costituiscono le fondamenta del progetto denominato Castel San Giorgio Green. "Si tratta di un'iniziativa che si snoderà nel corso dell'anno e vedrà il coinvolgimento attivo della popolazione e delle scuole, tra incontri pubblici e tavoli tematici e laboratori didattici. Saremo tutti uniti da un unico comune denominatore: iniziative a salvaguardia di un territorio magnifico come quello di Castel San Giorgio", ha detto il sindaco Paola Lanzara.

L’iniziativa

Inoltre, grazie ad una donazione da parte di un vivaio saranno piantati 15 ulivi su tutto il territorio comunale.

Seguirà nei prossimi giorni un'attività di rimboschimento delle colline sangiorgesi con la piantumazione di circa 200 alberi donati dalla stessa amministrazione comunale, acquistati a titolo personale da sindaco e consiglieri comunali di maggioranza, per contrastare il rischio idrogeologico. Infine a breve, come da programma, sarà costituito un tavolo ambientale. "Lo abbiamo ribadito nel Puc e ora lo portiamo avanti in questa iniziativa. Castel San Giorgio deve rimanere un territorio a misura d'uomo e non deve snaturarsi. Su queste tematiche portiamo avanti il progetto green".