Castel San Giorgio, nuovo software per gestire le multe

Il comando della Polizia Locale di Castel San Giorgio sarà uno dei primi nel Salernitano a utilizzare un nuovo software informatico per il trattamento, la gestione e le notifiche delle sanzioni amministrative.

I dettagli

La nuova procedura informatizzata permetterà di evitare errori nelle notifiche, rischi di doppie e tripli avvisi di pagamento, e comunicazioni a persone estranee alle procedure di recupero degli importi dei verbali, senza contare la possibilità di ridurre notevolmente il tempo del personale addetto e impiegarlo invece nei normali compiti di istituto.

I commenti

Soddisfatta la prima cittadina Paola Lanzara: “In periodo di Spending Review e con la necessità di evitare spese inutili abbiamo cercato di coniugare le carenze di bilancio utilizzando gli strumenti che la tecnologia ci mette a disposizione. Risparmiamo e rendiamo il Comune più efficiente nella speranza di ridurre anche eventuali contenziosi con i cittadini, riducendo i tempi e massimizzando il rendimento”. Gli fa eco il comandante dei vigili urbani Marco Inverso: “Il nuovo software gestirà le sanzioni amministrative del Codice della Strada. Questo innovativo sistema operativo permetterà, prima di procedere alla notifica di un verbale, di interfacciarsi con la banca dati dell'anagrafe comunale, la banca dati delle società di locazione, nonché con la banca dati dell'Agenzia delle Entrate e ciò consentirà di ridurre a zero le notifiche effettuate a soggetti estranei alle violazioni contestualmente evitando nuove notifiche inutili con un risparmio, per i trasgressori che non dovranno subire il rincaro delle seconda notifica e per l'Ente Comune che riuscirà ad ottenere un risparmio di spese postali quantificabili in circa 20 mila euro in un solo anno”.