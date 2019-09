Roccapiemonte, al via la pulizia delle caditorie su tutto il territorio

Il sindaco Carmine Pagano comunica che gli addetti al servizio di igiene urbana stanno effettuando dalle prime ore di questa mattina una accurata pulizia delle caditoie.

I lavori

Le operazioni sono iniziate da via Ponte e via Roma e proseguiranno in questi giorni sull’intero territorio comunale dando priorità a quelle aree della città che sono a maggiore rischio di allagamenti.“Una azione incisiva e tempestiva, un intervento già programmato dall’Amministrazione Comunale. Stiamo operando - dichiara il primo cittadino - su tutti i fronti per tentare di garantire la migliore vivibilità ai cittadini rocchesi. Spiace solo segnalare che qualcuno continua a fare polemiche strumentali e sterili su ogni argomento. Le critiche ci possono stare, perché nessuno e’ perfetto, ma che siano costruttive e legate alla possibilità di crescita della nostra Roccapiemonte”.

