Picchiato e rapinato mentre va in banca: tre banditi in fuga a Castel San Giorgio

Momenti di paura, a Castel San Giorgio, dove il titolare di una stazione di servizio è stato rapinato, intorno alle 9.30, in via Sandro Pertini.

L'aggressione

L’uomo è stato pedinato, mentre si stava recando in banca, da un fuoristrada con a bordo tre malviventi con il volto coperto. In poco tempo due di loro sono scesi dal veicolo per raggiungere la vettura della vittima. Di qui l’aggressione fisica con il calcio della pistola. Il benzinaio ha provato a fuggire ma è stato picchiato senza tregua da uno dei tre banditi, mentre il complice portava via il soldi contenuti in una busta. Poi sono fuggiti via senza lasciare tracce. Su quanto accaduto indagano le forze dell’ordine.