Sacchetti fuori orario a Castel San Giorgio, fioccano le multe per i trasgressori

Incivili del sacchetto a Castel San Giorgio, fioccano le multe per chi depositafuori orario. Nella giornata di ieri, sono state accertate una serie di irregolarita’ da parte di cittadini "evidentemente non sensibili - si legge in una nota stampa - al rispetto dell’ambiente e della propria citta’. I trasgressori sono finiti nella morsa degli agenti in forza al Comando della Polizia Municipale di Castel San Giorgio. “Non possiamo che ritenerci soddisfatti per questa operazione contro coloro che non rispettano le regole per il conferimento dei rifiuti. I vigili urbani proseguiranno nell’attivita’ di controllo e ad elevare multe nei confronti degli eventuali trasgressori, affinche’ il segnale di cambiamento lanciato dall’Amministrazione guidata dal Sindaco Paola Lanzara arrivi chiaro e forte a tutti. Rispettare l’ambiente e’ determinante per la crescita della nostra Castel San Giorgio” ha detto l’assessore Giovanni De Caro.