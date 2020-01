Castel San Giorgio, pronta la "scalinata della legalità": l'anteprima

E’ in programma per sabato 18 gennaio, alle 11.30, l’inaugurazione della scalinata della legalità nel comune di Castel San Giorgio. Si tratta di un progetto fortemente voluto dal sindaco Paola Lanzara e dall’assessore alle politiche giovanili Giustina Galluzzo in collaborazione con cittadini e istituti scolastici, che ha portato alla riqualificazione della scalinata che collega Largo dei Bordoni alla frazione Cortedomini.

La curiosità

Un vero e proprio memoriale dedicato a uomini come Falcone, Borsellino, Impastato, Grassi, Dalla Chiesa, Marcello Torre, Siani e Vassallo. Uomini e donne che hanno perso la vita in nome della legalità.

Le foto sono di Antonio Capuano

Gallery