Castel San Giorgio, sequestrata una carrozzeria: multa di 5 mila euro

Blitz antiabusivismo della polizia locale di Castel San Giorgio. Gli agenti, coordinati dal comandante Marco Inverso, hanno sottoposto a sequestro una vasta area alla frazione Trivio e hanno allargato i controlli ad una attività di carrozzeria annessa al terreno oggetto di verifica per il sospetto di reati di tipo urbanistico.

I controlli

Nell’area controllata dai caschi bianchi sono state riscontrate violazioni delle norme urbanistiche e gli agenti hanno anche appurato che l’attività artigianale di carrozzeria veniva svolta senza le necessarie autorizzazioni. Alla fine il giovane carrozziere, trentenne del luogo, è stato denunciato e l’intera area sottoposta a sequestro. Inoltre al titolare dell’attività è stata anche elevata una sanzione di cinquemila euro contestualmente al sequestro dei locali utilizzati. Le indagini però sono ancora in corso. Il comandante Marco Inverso è convinto che in quell’area e nelle zone adiacenti si siano verificati, nel corso degli ultimi anni, altri episodi di violazioni di norme urbanistiche e anche altri tipi di reati.

I commenti

Il primo cittadino Paola Lanzara è stata la prima a congratularsi con i vigili urbani: “Il ripristino della legalità sul territorio è condizione imprescindibile per restituire al paese una degna convivenza civile. Il nostro comune non può permettersi di usare più alcuna tolleranza e quindi l’attività dei nostri vigili urbani, in questo senso, non va solo incentivata, ma anche supportata a tutti i livelli”. Gli fa eco il comandante Inverso: “Il controllo del territorio deve essere capillare. Le nostre operazioni sono il segnale inequivocabile che quando un corpo di polizia locale ha alle spalle una amministrazione che lo supporta i risultati non possono non arrivare”.

