Castel San Giorgio e Siano: annullata la sospensione idrica

Nessun disagio per i residenti di Castel San Giorgio e Siano. La società Gori, infatti, comunica che è stata annullata la sospensione dell'erogazione idrica da venerdì 8 novembre alle 7 a sabato 9 novembre alle 5, nelle seguenti zone del comune di Castel San Giorgio: Via Chiesa, Via Casa Amabile, I°, II°, III° Vicolo Casa Amabile, Via Risorgimento, Via Petrelle, Ristorante La Fioravante, Via Santa Barbara, Via Casa Falco, Via Cupa delle Selve, Via Antica Torello, Parte di Corso Claudio da incrocio verso via Zambrano, Via Zambrano, Via Oreste Rescigno, Via Santa Maria di Costantinopoli, Via Costantinopoli, Via Orneto ed in tutte le traverse della zona

Il secondo comune

Erogazione idrica regolare, dunque, anche a Siano in Via Torello, Via XX Settembre, Via G. Russo, Vico G. Albano, Via V. Pesce, Via S. Pellico, strade adiacenti zona mercato, Via S. Alfonso Liguori, Via Dott. F. Palmieri, Vicolo Capri, Vicolo Navarra, Via D’Andrea, Via Campo, Via Zambrano, Piazza Sant’Antonio, Viale Europa, Vicolo Roscigno, Via Variante, Via Aia del Pozzo, Vicolo Corvino, Vicolo Rosa, S.P. 73, Vico Arno, Vicolo Capuano, Piazza Municipio, Vicolo Amerigo Vespucci, Vicolo C. Di Filippo, Via Valesana, Contrada Torello, Via Santa Maria delle Grazie, Via G. Marconi, Via Martiri D’Otranto, Viale Kennedy, Vicolo Gioberti, Via Vittoria, Via del Pozzo, Vicolo Donnarumma, Piazza San Rocco, Vico Geppino Di Pietro, Via R. Di Filippo, Via Papa Giovanni XXIII ed in tutte le traverse.