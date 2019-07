Guasto alla condotta, sospensione idrica ad horas a Castel San Giorgio

Disagi, questa mattina, per alcuni residenti di Castel San Giorgio. A causa di un guasto improvviso - comunica la società Gori - sarà sospesa l’erogazione idrica e si registreranno abbassamenti di pressione dalle 10:50 alle 13 in diverse strade cittadine. E, in particolare, in Via Piave, Via Dante Alighieri, Via Paterno, Via Crocinola, Via Avvocato Raffaele Lanzaro e relative traverse.