Castel San Giorgio, parte la videosorveglianza negli asili comunali

Si parte dal nuovo nido comunale alla frazione Aiello, inaugurato qualche mese, per poi estendere l’installazione di videocamere di sorveglianza in tutte le strutture scolastiche del territorio. E’ questo l’impegno del primo cittadino, Paola Lanzara, che nell’iniziativa sta impegnando fondi comunali senza attendere altre forme di finanziamento. Le telecamere punteranno sia sulla struttura scolastica che sulla zona circostante, in maniera tale da permettere una registrazione completa di quello che accade dal momento in cui i bambini vengono affidati al personale scolastico e non, fino a quando i piccoli non vengono ripresi dai familiari.

Il commento del sindaco: