Abusi edilizi in casa del vigile urbano: scatta l'indagine

E' stato denunciato per violazioni della legge edilizia il sottufficiale della Polizia locale di Castel San Giorgio, C.C. , ora indagato per presunti abusi commessi all’interno della sua abitazione. Gli viene contestata una variazione di destinazione d’uso realizzata al piano seminterrato del fabbricato. Nello specifico, la contestazione riguarda una cucina con lavello e fornelli, con impianto idrico e gas, con tanto di arredo, impianto citofonico e finiture varie. Elementi riportati nella relazione redatta dal consulente di pg dall’ufficio della Procura. In una fase iniziale, la concessione edilizia prevedeva un deposito con un permesso rilasciato in sanatoria.

Le indagini



Ma in quel vano non residenziale, stando alla materia del condono edilizio, era diventato un ambiente unico abitabile, con utilizzo differente rispetto a quanto prescritto dal piano regolatore. Secondo la Procura, il vigile urbano avrebbe effettuato la trasformazione dei locali da deposito a uso residenziale, con un mutamento di destinazione d’uso rilevante, fuori dalla pratica di condono del piano seminterrato. Senza poter determinare l’epoca dei lavori, l’accertamento degli inquirenti accerta una palese difformità, tanto più in contrasto e grave rispetto alla legislazione specifica perché riguarda un agente della forza pubblica.