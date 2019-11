Sicurezza, il prefetto arriva a Castel San Giorgio: prossima tappa ad Eboli

Questa mattina il prefetto di Salerno Francesco Russo ha fatto tappa al Comune di Castel San Giorgio. Ad accoglierlo il primo cittadino Paola Lanzara, unico sindaco donna dell’Agro Nocerino Sarnese, accompagnato dal vice sindaco Giuseppe Alfano. Subito dopo si sono tutti diretti nell’aula consiliare per il cerimoniale della visita di cortesia e per i discorsi ufficiali.

I commenti

Soddisfatto il Prefetto: “Questo è un territorio al quale mi sento molto legato e desidero che tra i Comuni e la Prefettura vi sia una costante e proficua collaborazione sia su questioni importanti come la sicurezza sia per cementare i giusti rapporti istituzionali tra i vari organi dello Stato e di Governo”. Gli fa il sindaco Lanzara che spiega: "La presenza a Castel San Giorgio del Prefetto è un momento importante della vita istituzionale del nostro Ente. Castel San Giorgio è non solo un comune di raccordo tra la Valle dell’Irno e l’Agro nocerino, ma è principalmente uno dei comuni della provincia che ha molto da esprimere nei grandi progetti di sviluppo regionale data la sua vicinanza al comune capoluogo, a Napoli, e alle altre realtà provinciali delle aree interne della Campania. Ringraziamo il Prefetto per la sua attenzione e nel contempo gli chiediamo di esserci vicino nella costruzione di un paese più vicino alle esigenze del territorio e dei suoi cittadini”

Il summit

Prima dell’incontro pubblico il sindaco e il prefetto hanno avuto un incontro riservato presso l’ufficio del primo cittadino durante il quale Lanzara ha illustrato al prefetto le criticità del territorio, i progetti in cantiere per farvi fronte e le cose realizzate in questi due anni di amministrazione comunale. Dopo la visita ufficiale, in maniera informale il Prefetto ha voluto visitare Villa Calvanese, la storica dimora di matrice vanvitelliana alla frazione Lanzara prima di far ritorno a Salerno.

La prossima tappa sarà Eboli

Intanto martedì 3 dicembre il Prefetto sarà in visita istituzionale al Comune di Eboli dove, alle 10, incontrerà le autorità politiche e militari presso l’aula consiliare, mentre alle 11.30 svolgerà una visita guidata al Museo Archeologico e della Media Valle del Sele che ospita la mostra “L’Oro si è fermato a Eboli", evento di caratura internazionale dedicato alla valorizzazione dell’arte orafa campana.

Gallery