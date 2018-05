Castel San Giorgio, il Comune vende il complesso dell’ex Marina Militare

L’amministrazione comunale di Castel San Giorgio, guidata dal sindaco Paola Lanzara, ha deliberato l’alienazione del complesso dell’ex Marina Militare in località Codola che rientra nella Zona Economica Speciale istituita il 28 marzo ultimo scorso.

I dettagli

La vendita all’asta dell’immobile denominato “complesso immobiliare Parco Frigorifero e Raccordo Ferroviario–Codola ex Marina Militare” comprende un’area di circa ventimila metri quadrati con all’interno due palazzine (quelle adibite a dormitori e uffici e per il corpo di guardia) e cinque capannoni industriali che venivano adibiti a deposito di derrate. La grande attrattiva logistica, però, dell’intero complesso, è data dal confine con il casello autostradale dell’A30 e la possibilità di utilizzare il trasporto su ferro. All’interno del deposito, infatti, esiste una linea ferroviaria di diramazione dalla Stazione di Codola, nei fatti ancora perfettamente funzionante, con piccoli accorgimenti. Insomma un vero e proprio porto di interscambio tra trasporto su gomma a quello su ferro, senza la necessità di attraversare centri abitati. Le procedure di alienazione sono state affidate all’Ufficio Tecnico e al dirigente Carmine Russo. Con la vendita del complesso il Comune di Castel San Giorgio conta anche di recuperare la liquidità in sofferenza per la mole di debiti fuori bilancio in gran parte scaturiti da sentenze passate in giudicato per vecchi contenziosi, alcuni dei quali risalenti anche a trenta anni fa.

Il commento

Soddisfatto il sindaco Lanzara: