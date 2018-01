Castel San Lorenzo, riduzione Tari per chi adotta un cane randagio

Adotti un amico a quattro zampe? Arriva la riduzione della Tari. L'iniziativa è stata avviata dall'associazione "Mi fido di te" e dall'amministrazione comunale di Castel San Lorenzo guidata dal sindaco Giuseppe Scorza.

I dettagli

Il progetto coinvolgerà le famiglie castellesi e porterà un bel risparmio sull'economia domestica. La campagna di adozione è partita in queste ore. Lo scopo dell'associazione "Mi fido di te" è trovare una famiglia ai tanti cuccioli abbandonati di cui si fanno carico da mesi i volontari. Il tutto con l'incentivo di un notevole risparmio sulla tassa comunale sui rifiuti. Per poter aderire all'iniziativa basta adottare uno dei cani ospitati dall'associazione "Mi fido di te" e compilare una semplice richiesta, per ottenere lo sgravio sulla Tari, da inviare al responsabile dell'area finanziaria del Comune entro il prossimo 20 gennaio. La riduzione applicata sarà quantificata successivamente.