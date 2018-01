Anziana colta da malore cade nel fuoco a Castelcivita: è grave

Dramma, questo pomeriggio, in località Cosentini a Castelcivita, dove un’anziana di 88 anni, A.G le sue iniziali, sarebbe stata colta da un improvviso malore che le avrebbe fatto perdere l’equilibrio facendola cadere in un focolare. Sul posto è giunta un’ambulanza del 118, che ha trasportato la malcapitata in ospedale. Le sue condizioni di salute sono gravi.