Sei cani randagi trovati morti a Castelcivita: indaga l'Asl

Macabra scoperta, nelle ultime ore, nel centro storico di Castelcivita, dove sono state rinvenuti sei cani morti, probabilmente avvelenati. A segnalare la loro presenza sono stati i residenti.

Il caso

Il Comune si è subito attivato informando l’Asl. In queste ore sono attesi sul posto i veterinari per accertare la reale causa del decesso e procedere con lo smaltimento delle carcasse. I cani uscivano nelle ore notturne per cercare cibo, mentre durante la giornata restavano nascosti.