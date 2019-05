Sacchi di bottiglie abbandonati a Castelcivita: arrivano le guardie ambientali

Questa mattina le Guardie per l’Ambiente della Regione Campania (sezione di Salerno) hanno trovato in località Vricciullo, nel comune di Castelcivita, sacchi di bottiglie di vetro abbandonati e rotti ed altro materiale nei pressi della piazzola adibita al contenitore per la raccolta vetro.

La segnalazione

La loro presenza attirava cani randagi ed emanava cattivo odore provocando l’arrivo di mosche, vespe, calabroni ecc. Per questo - fanno sapere le guardie ambientali - verrà avvisato il Comune affinchè chieda a chi di dovere di intervenire il prima possibile per questioni igieniche ed evitare la verbalizzazione di sanzioni.