Esce di casa e non torna più: straniero ritrovato a Castelcivita

E’ stato ritrovato a Castelcivita l’uomo di nazionalità rumena che, da più di un mese, era scomparso dalla provincia di Napoli. Nella notte tra venerdì e sabato è stato avvisato dai residenti del piccolo comune della provincia di Salerno che, vedendolo in stato confusionale e privo di documenti, hanno subito allertato i carabinieri, i quali, dopo gli accertamenti di rito, sono riusciti ad identificarlo.

Il caso

Secondo quanto ricostruito dai militari dell’Arma l'uomo, dopo la morte della mamma in Romania, si era trasferito dai fratelli che vivono a Giugliano. Ma un giorno è uscito di casa e non vi è più tornato. Ha preso treni, autobus, viaggiato per giorni fino a raggiungere a Castelcivita. Ora è stato riaffidato ai familiari.