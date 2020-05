Mucche vaganti a Castelcivita: sequestrata mandria, nei guai il proprietario

Una mandria di mucche è stata sequestrata nel corso di un’operazione, coordinata dal Criuv della Regione Campania , che ha coinvolto i Comuni di Ottati e Castelcivita, la Prefettura, l’Asl e i carabinieri. Nel mirino è finito il proprietario in quanto gli animali, oltre a danneggiare la vegetazione, non sarebbero stati sottoposti a profilassi sanitaria.

Il commento

A pubblicare le foto il sindaco di Castelcivita Antonio Forziati: “Una giornata da ricordare per le comunità di Castelcivita e Ottati. E’ stato posto finalmente fine all’annoso problema degli animali vaganti nel nostro territorio. Sono stati catturati gli animali che per anni hanno distrutto i raccolti dei nostri agricoltori. Un grazie al Prefetto Russo per la sensibilità avuta nel ripristinare la legalità nel nostro territorio”

