Si ferisce alla gamba con la motosega a Castellabate: grave 48enne

Dramma sfiorato, oggi pomeriggio, a Santa Maria di Castellabate, dove un uomo di 48 anni, A.S. le use iniziali, si è ferito accidentalmente con una motosega rischiando di tranciarsi una gamba.

I soccorsi

Sul posto è giunta un’ambulanza del 118, ma i sanitari, vista la profondità della ferita, hanno richiesto l’intervento di un’eliambulanza che, in poco tempo, è arrivata in loco per condurre il malcapitato all’ospedale “San Luca” di Vallo della Lucania, dove sarà sottoposto ad un delicato intervento chirurgico. Ma, fortunatamente, non è in pericolo di vita. Angosciati i familiari.