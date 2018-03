Castellabate, assunti nuovi agenti della Polizia Municipale

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di SalernoToday

Nuove assunzioni al comando della Polizia Municipale di Castellabate, sei agenti che hanno maturato un lungo periodo di esperienza all’interno del comando hanno firmato un contratto a tempo indeterminato. Attraverso le stabilizzazioni del personale già dipendente a tempo determinato, si è potuto procedere alla loro assunzione, dando attuazione ai piani di stabilizzazione straordinaria introdotti con il Decreto Madia. Visibile emozione per i neoassunti che stamani, sabato 31 marzo, entrano ufficialmente a far parte dell’organico del comando di polizia locale e che, durante una cerimonia formale, hanno prestato giuramento davanti al Consiglio Comunale nella sala polifunzionale Don Felice Fierro di San Marco. «Abbiamo redatto un piano di assunzioni mirato che punta al ricambio generazionale e alla stabilizzazione di quei lavoratori che da anni svolgevano servizio nel nostro Comune per dare un segnale concreto della particolare attenzione che riserviamo al mondo del lavoro e ai pubblici dipendenti precari, un arduo compito se teniamo conto del periodo di crisi occupazionale e delle grandi ristrettezze che le amministrazioni devono fronteggiare», dichiara soddisfatto il Sindaco Costabile Spinelli: «Si tratta del più importante piano di assunzioni all’interno della Polizia Locale, un Corpo sempre più efficiente e presente anche grazie a tale incremento del personale e dell’orario di servizio dei dipendenti, previsto per il prossimo anno. Inoltre anche quest’anno, in vista del periodo estivo con maggiore afflusso di turisti, irrobustiremo la squadra con la presenza di altri agenti stagionali».