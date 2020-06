Investe un cane ma non si ferma a prestare soccorso: intervengono dei passanti

Investe un cane e non si ferma per prestare soccorso. L'episodio è avvenuto nella serata di ieri, in via del Mare, a Santa Maria di Castellabate. A salvare il cucciolo sono stati alcuni passanti. Il cane se la caverà, dopo il soccorso di chi ha avuto buon cuore, nel vedere l'animale a terra, sofferente. La persona che guidava l'auto, invece, non è stata identificata. Nel caso fosse identificato, magari con le immagini di videosorveglianza, rischia una denuncia a piede libero.

