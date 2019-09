Diplomi sospetti nel Cilento: scatta l'inchiesta della Procura

La Procura della Repubblica di Vallo della Lucania sta indagando su presunte irregolarità nel rilascio di diplomi da parte di alcuni istituti scolastici.

L'inchiesta

Negli ultimi giorni – riporta Infocilento – sono stato effettuati diversi controlli, da parte dei carabinieri di Agropoli, in diverse scuole italiane perché – è il sospetto degli inquirenti – diverse persone avrebbero ottenuto, in maniera irregolare, i diplomi di qualifica professionale e anche titoli abilitativi all’insegnamento. Nel mirino, in particolare, sarebbero finiti gli studenti di due istituti situati nel comune di Castellabate. L'indagine è ancora in corso e non risulterebbero indagati.