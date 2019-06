Castellabate, donna precipita dalla mansarda e muore: si indaga

Tragedia a Santa Maria di Castellabate, dove una turista di 60 anni è precipitata nel vuoto da una mansarda. La donna, originaria di San Giorgio a Cremano e che soggiornava in un'abitazione situata in località Lago, è morta sul colpo.

Le indagini

Sul posto sono giunti i sanitari del 118 che hanno cercato di rianimarla. Ma, purtroppo, non c’è stato nulla da fare. Su quanto accaduto indagano i carabinieri che hanno avviato subito le indagini per ricostruire l’accaduto e soprattutto per capire la causa della caduta. Non si esclude la pista del suicidio.