Castellabate, metano: finanziamenti per gli allacci delle utenze

L’amministrazione comunale di Castellabate ha inviato alla Regione Campania un’istanza di finanziamento e la relativa progettazione per il co-finanziamento della realizzazione degli allacci alla rete di distribuzione del gas metano.

I dettagli

Lo scopo del progetto è quello di incentivare la realizzazione di tutte le opere impiantistiche che recapiteranno il gas alle abitazioni e l’installazione dei relativi contatori, per un importo di circa 620 mila euro. Castellabate ha già usufruito delle agevolazioni economiche del Ministero Economia e Finanza, nell’ambito della Programmazione pubblica con fondi strutturali comunitari 2014/2020 di cui sono destinatari i Comuni del Cilento, per la realizzazione della rete di metanizzazione all’interno del territorio comunale. L’Amministrazione di Castellabate, per agevolare e velocizzare ulteriormente la distribuzione dell’infrastruttura, ha richiesto l’integrazione del finanziamento concesso dal MiSE a seguito di quanto stabilito dalla Giunta Regionale della Campania con propria deliberazione numero 100 del 20/02/2018. Il co-finanziamento delle spese di allaccio è destinato direttamente ai cittadini in forma di agevolazione finanziaria fino ad un massimo di 450 euro a contatore installato.

Il commento dell’assessore ai lavori pubblici Costabile Nicoletti: