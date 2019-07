Gestiva abusivamente gli ormeggi nel porto a Castellabate: denunciato

Un uomo si era impossessato abusivamente dello specchio d'acqua antistante al porto “Le Gatte” a Santa Maria di Castellabate, gestendo gli ormeggi di circa 20 imbarcazioni per i tre mesi estivi, incassando 1500/2000 euro a barca a stagione.

Il blitz

I controlli sono stati effettuati dal nucleo di polizia giudiziaria della Guardia Costiera di Agropoli, dall’ufficio locale marittimo di Santa Maria di Castellabate diretta dal Comandante Cimmino e dalla Procura di Vallo della Lucania. L’uomo è stato denunciato all’ autorità giudiziaria per reati contro il codice della navigazione sia per occupazione abusiva che per sicurezza della navigazione a tutela della sicurezza in mare.