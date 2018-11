Castellabate, inaugurata la nuova casa comunale a "Santa Maria"

E’ stata riaperta a casa comunale di Castellabate, in Piazza Lucia a Santa Maria. Il municipio è stato completamente ristrutturato con lavori che hanno permesso di rendere l’edificio non solo più sicuro, efficiente energeticamente ed accessibile per i diversamente abili ma anche più ampio, funzionale ed accogliente.

I partecipanti

Presenti al taglio del nastro il sindaco Costabile Spinelli, il Prefetto di Salerno Francesco Russo, il Vescovo di Vallo della Lucania Monsignor Ciro Miniero. Successivamente, nella nuova Sala Consiliare intitolata a “Corrado Grande”, si è tenuto un secondo momento istituzionale dedicato ai primi cittadini che hanno guidato negli anni Castellabate e ai dipendenti comunali in pensione.