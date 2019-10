Castellabate, al via gli interventi di pulizia nei valloni

Con l’arrivo della stagione autunnale e il probabile intensificarsi delle precipitazioni atmosferiche, il Comune di Castellabate ha predisposto la pulizia dei valloni in tutte le frazioni. Gli interventi, già in corso, vogliono prevenire eventuali problemi di viabilità causati dalla pioggia. Si tratta di azioni messe in campo ogni anno per evitare l’insorgere di problemi di sicurezza. Le operazioni di pulizia con mezzi meccanici andranno avanti nei prossimi giorni fino a coprire l’intero territorio comunale.

Il sindaco Spinelli: