Castellabate, il salone d'onore del castello intitolato a Sergio Vecchio

L’amministrazione comunale di Castellabate ha deciso di intitolare il salone d’onore del Castello dell’Abate al compianto Sergio Vecchio, grande artista e pittore stimato e conosciuto in tutto il mondo. Le sue opere sono state ospitate infatti in grandi mostre in Italia e all’estero e della sua attività hanno scritto i maggiori critici del settore.

La delibera

La scelta, ufficializzata con delibera di giunta numero 163 del 15 novembre scorso, è dettata dal ruolo svolto dal pittore, nato a Castellabate, nell’ambito delle attività culturali del territorio. Alla sua memoria sarà intitolato il nuovo salone d’onore del Castello dell’Abate, spostato al primo piano e completamente rinnovato. Sergio Vecchio, nella sua intensa carriera, ha dedicato alla sua terra natia la realizzazione di mostre di alta rilevanza, come i “Paesaggi della memoria - Castellabate in inchiostro”, e la pubblicazione del volume “Castellabate e le sue Sirene”.

Il commento

Soddisfatto il vice sindaco, con deleghe al turismo e alla cultura, Luisa Maiuri, che dichiara: ”Il noto artista, già insignito dal nostro Comune del Giglio d’Oro, ha donato importanti opere d’arte che verranno esposte in maniera permanente nel nuovo salone d’pnore Sergio Vecchio, un omaggio sentito in uno dei luoghi simbolo del suo amato paese natio”.