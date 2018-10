Castellabate, una strada sarà intitolata a Giuseppe Ripa

A Castellabate verrà intitolata una strada alla memoria del giornalista e scrittore locale Giuseppe Ripa. L'amministrazione del comune cilentano, dopo aver ricevuto parere favorevole dalla Prefettura, ha accolto l'istanza presentata dall'associazione artistico culturale "Giuseppe Ripa" che porta avanti, nella persona del presidente Giuseppe Ianni, il premio giornalistico a lui dedicato e patrocinato dall'Ordine dei Giornalisti della Campania.

L’evento

La via in questione, attualmente priva di toponimo, si trova a San Marco e costeggia la spiaggia della "Grotta" a partire da largo Di Cunto fino all'intersezione con Via Di Bartolomei. La cerimonia di scoprimento della targa si terrà sabato 6 ottobre alle ore 10:30, seguirà la decima edizione del Premio Giornalistico Giuseppe Ripa, in Villa Matarazzo, alle 18:30. Giuseppe Ripa visse a Castellabate dall'età di 12 anni, è stato corrispondente di numerose testate giornalistiche e autore di raccolte poetiche, premiato per le sue opere di divulgazione del territorio. Il Consigliere delegato alla toponomastica, Maria Cristina Cardullo, dichiara: “È sempre un orgoglio poter intitolare una strada del nostro comune a personalità che qui hanno vissuto e che hanno lavorato per far crescere il nostro territorio. Giuseppe Ripa ha saputo, attraverso la sua attività lunga cinquant'anni, raccontare al meglio Castellabate e il Cilento”.