Castellabate, parte il restyling del “Lungomare Guglielmini”

Al via i lavori di sistemazione della strada Andrea Guglielmini sul lungomare di Santa Maria di Castellabate.

La decisione

L’amministrazione comunale, guidata dal sindaco Costabile Spinelli, ha approvato la delibera di giunta per migliorare e rendere sicura una delle principali arterie del centro. La strada che dal Corso Matarazzo scende verso il lungomare De Simone è provvista della stessa pavimentazione di pietra calcarea presente nel resto delle zone pedonali del centro, posa che verrà completamente ripristinata uniformandola con la stessa tipologia di materiali. La strada del lungomare Guglielmini la scorsa primavera è stata oggetto di interventi per la realizzazione dei sottoservizi per l’efficientamento energetico eseguiti da e-distribuzione. L’amministrazione ha sottoscritto un’intesa che dava responsabilità alla società di ripristinare circa la metà della superficie interessata. La scelta dell’avvio dei lavori si è resa necessaria per poter completare, intervenendo con risorse comunali, una parte del ripristino già avviato, ottenendo grazie alla combinazione dei due cantieri il contenimento dei costi.

Il commento

Soddisfatto l’assessore ai lavori pubblici Costabile Nicoletti: “A conclusione dell’accordo di programma e della delibera approvata in giunta ci apprestiamo, in vista del periodo di maggiore afflusso turistico, a rendere fruibile una delle zone più suggestive e frequentate della frazione di Santa Maria. Con il completamento, in tempi brevi, degli interventi già in atto da parte di e-distribuzione ridaremo al lungomare Guglielmini quel lustro e quella funzionalità compromessa negli anni”.