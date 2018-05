Castellabate, al via i lavori per lo snodo stradale in zona Lago

E’ partito il cantiere che realizzerà uno snodo stradale in località Lago, a Castellabate, per migliorare la canalizzazione del traffico veicolare proveniente dalla strada comunale denominata “Via delle Antiche Querce” creando un nuovo sbocco e uno spazio verde attrezzato. La realizzazione dell’intervento è stata possibile grazie alla cessione gratuita di un lotto di terreno privato. Il progetto migliorerà, attraverso la creazione di una corsia aggiuntiva nel lato destro della strada, la possibilità di svoltare in direzione nord ed agevolare l’immissione nel Corso Beato Simeone.

I commenti

Soddisfatto all’assessore comunale ai lavori pubblici Costabile Nicoletti: “Il cantiere sarà efficace e di rapida esecuzione per minimizzare i disagi ai cittadini. Si tratta di un progetto che punta alla sicurezza stradale e che ottimizzerà, soprattutto nel periodo estivo, l’afflusso di veicoli e pedoni che raggiungono le affollate spiagge della nota e amata frazione costiera del nostro Comune”. Gli fa eco il consigliere comunale Assunta Niglio, che ha seguito da vicino il progetto: “Ringraziamo per la collaborazione una famiglia del posto che ha rinunciato ad un’area privata a beneficio di tutta la comunità: un gesto nobile da prendere ad esempio”.