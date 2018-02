Castellabate, al via il cantiere per il ripristino del muro in via Adolfo Cilento

Il Comune di Castellabate ha affidato i lavori per il completare la messa in sicurezza lungo la strada provinciale 61 in via Adolfo Cilento, una delle arterie principali del capoluogo.

I dettagli

Il cantiere, che è partito proprio in questi giorni, sta lavorando per ridurre le situazioni di pericolo e di congestione della viabilità in un tratto di strada che da molto tempo necessitava di una sistemazione. L’intervento si concentrerà soprattutto sul lato a valle dove i vecchi muri di contenimento in pietrame a secco non garantiscono più un’adeguata sicurezza per pedoni e gli automobilisti. Verranno inoltre colmate alcune criticità quali l’attuale assenza di parapetti, lo sfaldamento del manto stradale, l’interruzione del marciapiede e il restringimento della carreggiata in curva.

Il commento

L’assessore ai lavori pubblici Costabile Nicoletti dichiara: “Stiamo lavorando al miglioramento di via Adolfo Cilento completando un intervento che era partito con il potenziamento della rete idrica e fognaria e che si sta concludendo con il miglioramento dell’arteria in termini funzionali e di sicurezza”.