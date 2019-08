Castellabate, al via la mappatura delle strade per la numerazione civica

L’amministrazione comunale di Castellabate ha avviato l’attività di mappatura su tutto il territorio comunale. Per questo servizio è stata incaricata l’ATI gamma Tributi s.r.l. / Publisys S.p.A. con la collaborazione della società “Nemea Sistemi S.r.l.” la quale procederà, a partire dal 27 agosto 2019, alla rilevazione e all’aggiornamento della suddetta numerazione civica attraverso proprio personale.

L'iniziativa

Gli operatori saranno facilmente riconoscibili perché muniti di tesserino di riconoscimento del Comune ed effettueranno le verifiche dalle ore 7 alle ore 20 dal lunedì alla domenica. Non è prevista la sottoscrizione di alcun documento né il pagamento di somme di denaro. Si specifica inoltre che il censimento riguarderà la numerazione civica esterna e che quindi il personale addetto non è autorizzato ad entrare all’interno delle abitazioni. L’aggiornamento della numerazione civica non comporterà oneri burocratici per il cittadino in quanto sarà compito degli Uffici Comunali comunicare i nuovi indirizzi a tutti gli Enti Pubblici di competenza.

I commenti

Il consigliere delegato alla toponomastica, Maria Cristina Cardullo commenta : "Trova attuazione la nostra scelta di rivisitare complessivamente la toponomastica e la numerazione civica dell’intero territorio comunale piuttosto che procedere alla verifica delle singole richieste pervenute". Gli fa eco il sindaco Costabile Spinelli: "L’aggiornamento della numerazione civica e della toponomastica è un elemento essenziale in quanto, oltre a riuscire ad individuare con facilità tutti gli indirizzi ricercati, attraverso il riordino toponomastico delle strade si favoriscono anche i mezzi di soccorso e di pubblica utilità come ambulanza, vigili del fuoco, poste, corrieri. Raggiungere più velocemente e con precisione il luogo di interesse migliorerà anche la collaborazione operativa con le forze dell’ordine, assicurando maggiori livelli di sicurezza per tutti i cittadini".