Lutto a Castellabate, muore il maresciallo dei vigili Vincenzo Cilento

Dolore a Castellabate per la scomparsa del maresciallo della Polizia Municipale Vincenzo Cilento. La notizia si sta diffondendo, in queste ore, nella piccola cittadina del Cilento provocando un immenso dolore in quanti lo conoscevano.

Il lutto

Domani, in occasione dei funerali, il sindaco Costabile Spinelli ho predisposto la chiusura degli uffici comunali dalle ore 10 alle ore 12.