"No all'impianto biomasse" a Castellabate: esplode la protesta

Esplode la protesta del comitato di cittadini contro l’apertura di un impianto biomasse a Castellabate. Oggi l’associazione “La Forza del Futuro” ha attraversato in corteo il Corso Materazzo fino a giungere in Piazza Lucia.

Il sit in

A prendere la parola è stato l’ingegnere Carmine Amato: “Diciamo no ad un impianto che si vuole realizzare senza interpellare i cittadini e senza un adeguato approfondimento tecnico. Abbiamo l’obbligo di proteggere il nostro territorio, la nostra aria, le nostre bellezze, il nostro mare e per questo ci impegneremo affinché dal Comune ascoltino le nostre istanze e facciano un passo indietro”. Presenti in piazza anche Federico Valerio, esperto sull’inquinamento dovuto alle biomasse e Damiano Capaccio, esperto di Pneumologia dell’ospedale di Eboli. Poi su Facebook, oltre a ringraziare i partecipanti, Amato aggiunge: “Per i più scettici, penso che da oggi sia indiscutibile, dopo gli interventi del sottoscritto, del dottrore Valerio da Genova e del dottore Capaccio da Eboli, che nel nostro Comune l' aria, sarà inquinata con elevati rischi per la salute pubblica, se il progetto fatto approvare dagli attuali amministratori comunali sarà realizzato. Da domani passeremo dalle parole all`azione e adotteremo tutte le misure legali per impedire la realizzazione della suddetta opera” .

La denuncia

Tra i firmatari della petizione contro l’impianto anche il consigliere provinciale Dante Santoro: "Nel Parco nazionale del Cilento stanno pensando di fare una cosa inconcepibile. Porterò la voce di chi dice no ed il tema in Consiglio Provinciale e nelle sedi competenti”.