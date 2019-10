Tanta solidarietà a Castellabate, raccolti quasi 25 mila euro per Chicco

Al grido di “Forza Chicco” la solidarietà è esplosa domenica scorsa a in Piazza Lucia a Castellabate. Una giornata solidale no-stop di passione e di cooperazione, che ha saputo rendere tangibile l’affetto di un’intera comunità, unita per dare una speranza alla famiglia di Chicco. Il piccolo, originario di Stella Cilento, è purtroppo affetto da una grave malattia e necessita di un costoso intervento chirurgico: una vicenda che continua a commuovere tantissime persone. La manifestazione “Castellabate per Chicco” è riuscita nel suo intento grazie al numeroso pubblico presente, agli artisti sul palco e agli stand artigianali e gastronomici.

I partecipanti

Presenti molteplici esponenti del mondo religioso, artistico, politico e associativo. Il lavoro incessante delle tante associazioni presenti, dei comitati parrocchiali, dei volontari e dell’ufficio di promozione turistica e culturale del comune, ha dato i suoi frutti. Verranno infatti devoluti in favore della causa circa 25 mila euro. "Castellabate non ha fatto mancare il suo abbraccio per Chicco – dichiara il sindaco Costabile Spinelli – un’energia che ha reso il nostro territorio punto di incontro per le tante persone che volontariamente hanno voluto dedicare la propria giornata ad una giusta causa. Un gesto che non ha valore semplicemente economico ma che ci rende parte attiva di una comunità, sempre pronta a rispondere ad un grido di aiuto, a cui va il mio sentito ringraziamento. Auguriamo il meglio a Chicco e alla sua famiglia, noi ci siamo".