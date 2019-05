Ruba i soldi delle offerte durante i festeggiamenti del Santo patrono

Ruba i soldi delle offerte contenute in una cassetta. Accade a San Marco di Castellabate, dopo i festeggiamenti del santo patrono San Marco. A scoprire l'ammanco di soldi è stato il parroco, che ha sporto denuncia alla stazione locale dei carabinieri. Il ladro non si è limitato a portare via i soldi, ma l'intera cassetta di legno per le offerte. Un bottino pari a poco meno di cento euro. L'uomo sarebbe stato ripreso anche dalle telecamere. Durante i festeggiamenti del santo patrono, il ladro avrebbe agito indisturbato, piazzandosi vicini alla statua del santo e alla cassetta delle offerte. La chiesa di San Marco è una delle poche nel Cilento ad essere dotata di un sistema di videosorveglianza autonomo. Grande tristezza tra i fedeli, una volta appresa la notizia, ma il ladro - che non sarebbe originario di quelle zone - potrebbe avere le ore contate.