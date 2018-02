Tenta di violentare una 23enne a Castellabate: arrestato uno straniero

Paura, nel tardo pomeriggio di ieri, a Santa Maria di Castellabate, dove un cittadino moldavo, residente da qualche mese nel paese di “Benvenuti al Sud”, ha tentato di violentare una ragazza di 23 anni del posto nel centralissimo Corso Matarazzo.

Il fatto

Secondo una prima ricostruzione l’uomo, di circa 40 anni, si sarebbe avvicinato alla giovane iniziando a palpeggiarla. Quest’ultima, in preda al panico, si è rifugiata in un negozio chiedendo aiuto ai commercianti della zona. Ma lo straniero non si è arreso. Anzi, ha tentato in tutti i modi di portarla via e minacciando anche i presenti con un ombrello rotto. Fortunatamente sul posto è arrivato un altro commerciante che è riuscito a metterlo in fuga. Soltanto che la sua corsa è durata poco visto che, dopo qualche metro, è stato prontamente fermato dai carabinieri, che lo hanno identificato ed arrestato.