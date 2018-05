Grande Guerra, Emanuele Filiberto di Savoia fa tappa nel Cilento

Emanuele Filiberto di Savoia arriva nel Cilento. Domenica 6 maggio, infatti, parteciperà ad una serie di iniziative dedicate al 100° anniversario dalla vittoria della Grande Guerra.

Le tappe

L’evento è organizzato dagli Ordini dinastici di Casa Savoia (delegazione per la Campania e vicariato di Salerno) e dall’Istituto nazionale per la Guardia d’onore alle Reali tombe del Pantheon (delegazioni di Napoli e Salerno). Il nipote dell’ultimo re d’Italia inizierà la sua visita incontrando alle 10 le autorità civili e militari presso il Castello angioino-aragonese di Agropoli e alle 11 si recherà presso il Museo del Grand Tour sempre ad Agropoli. Alle 16 sarà a Santa Maria di Castellabate per inaugurare la mostra “La Grande Guerra attraverso le illustrazioni de ‘La Domenica del Corriere", che rimarrà allestita presso Villa Matarazzo fino al 12 maggio 2018. L’esposizione, accreditata a livello di interesse nazionale dalla Struttura di missione per le Celebrazioni del Centenario della Grande Guerra della Presidenza del Consiglio dei Ministri, potrà essere visitata dalle scolaresche e da tutti gli interessati negli orari 10,30-12,00 e 18,00-19,30. Alle ore 18,00 il principe si sposterà a S. Marco di Castellabate per assistere a una solenne celebrazione eucaristica nella chiesa di San Marco evangelista presieduta dal parroco don Pasquale Gargione, cappellano degli Ordini dinastici. Alle ore 20,00 parteciperà, infine, ad una cena di beneficenza presso l’Hotel Hermitage di San Marco. Il ricavato della serata sarà destinato alla realizzazione di un giardino pubblico con arredi per bambini sul territorio comunale di Castellabate.