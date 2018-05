Estate 2018, attivata la Zona Traffico Limitato a Castellabate

Il Comune di Castellabate ha istituito la disciplina del traffico, con Zona a Traffico Limitato e Aree Pedonali Urbane, che resterà attiva fino al prossimo 30 settembre.

I dettagli

A Santa Maria l’entrata in vigore delle strade accessibili ai soli autorizzati partirà anticipatamente già da lunedì 14 maggio, mentre a San Marco, Castellabate Capoluogo, Ogliastro Marina sarà attiva a partire dal 1° giugno.Alcune aree del territorio necessiteranno quindi di apposita autorizzazione per il transito e la sosta da richiedere al Comando Polizia Municipale. Per ulteriori informazioni sulle modalità e sugli aventi diritto, gli interessati potranno rivolgersi al Comando ubicato alla via Roma della frazione Santa Maria, oppure telefonare al numero 0974/961531.

Il commento

L’annuncio del sindaco Costabile Spinelli: