Castellabate, al via il restyling delle strade nella frazione Alano

Il Comune di Castellabate ha disposto l’aggiudicazione dei lavori di manutenzione straordinaria della strada L. Nicoletti, per un importo complessivo di circa 74 mila euro, e di via S. Rosa e via A. Guariglia, per un costo di circa 80 mila euro.

I dettagli

Le strade si trovano nella frazione Alano e verranno interessate da interventi di manutenzione straordinaria e di messa in sicurezza, che andranno ad integrarsi ai lavori già in corso per la metanizzazione dell’area. In particolare verrà allargata la sede stradale in via Nicoletti con la demolizione e la ricostruzione di alcuni muretti di recinzione, verrà sistemato il manto stradale ed integrata la segnaletica, migliorata la pubblica illuminazione, realizzati alcuni tratti di marciapiede e potenziati gli attraversamenti pedonali, inoltre, per migliorare la sicurezza all’incrocio con via degli Ulivi, verrà realizzata una piccola rotonda. In cantiere anche la messa in sicurezza delle strade adiacenti, a partire dal piazzale antistante la chiesa, in via Santa Rosa e in via Guariglia, infatti, a breve partiranno i lavori per migliorare le zone carrabili e pedonali anche con l’istallazione di nuovi guard rail.

Il commento

Soddisfatto l’assessore ai lavori pubblici Costabile Nicoletti: “La strategia dell’intervento mira prevalentemente a mettere in comunicazione la chiesa di Santa Rosa e la scuola materna, per rendere più tranquilla la pedonalizzazione dell’area, con un occhio di riguardo alla sicurezza di bambini, anziani e diversamente disabili”.