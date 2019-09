Castello di Arechi e Giovi in fiamme, parla Strianese: "Un elogio ai forestali"

Le zone collinari di Salerno sono state interessate da vari incendi, probabilmente di origine dolosa e, comunque, alimentati dal forte vento. Il 13, 14 e 15 settembre la collina del Castello Arechi e quella di Giovi Bottiglieri sono state avvolte dalle fiamme, per fortuna spente dalle squadre AIB (antincendio boschivo) della Provincia di Salerno, del NOED di Cava de’ Tirreni e quelle del NOED di Foce Sele (Eboli).

I soccorsi

“Le nostre squadre – dichiara il Presidente della Provincia di Salerno, Michele Strianese – in questi giorni sono state impegnate nelle attività di spegnimento e bonifica di vari incendi. In particolare quelli che hanno interessato il rimboschimento sito nei pressi del Castello Arechi di Salerno e Giovi Bottiglieri, frazione collinare della città”. Strianese ha poi continuato: “Voglio innanzitutto ringraziare gli operai idraulico forestali del nostro Ente, addetti all’AIB, che hanno svolto questo servizio con grande spirito di abnegazione, anche ben oltre il normale orario di lavoro. E li ringrazio anche perché in genere il loro prezioso lavoro è invisibile. Quando pensiamo al fuoco, agli incendi, tutti noi associamo l’attività impeccabile dei Vigili del fuoco ai quali spetta, infatti, la difesa degli insediamenti civili e industriali, delle infrastrutture e delle persone presenti all’interno delle aree interessate dalle fiamme. Ci sono altri incendi, quelli boschivi, cioè quelli caratterizzati da soprassuoli forestali dove è prevalente la salvaguardia dell’ambiente rispetto alla presenza di centri abitati, sui quali intervengono le nostre squadre forestali della Provincia, con grande professionalità e dedizione, come avvenuto in questi giorni”.

Il doppio plauso

“Ovviamente i nostri operai idraulico forestali dell’AIB, nelle operazioni di spegnimento, si muovono in stretta sinergia con i Vigili del fuoco quando le fiamme si avvicinano alle abitazioni. In particolare negli scorsi giorni, tutta l’attività è stata coordinata, di concerto con la Sala Radio Regionale della Protezione Civile, dal dirigente del settore Viabilità e Trasporti, Domenico Ranesi e dal Responsabile del Servizio AIB, Giovanni Gammarano, con il supporto del Consigliere provinciale delegato alla Protezione Civile e Politiche Forestali, Paolo Imparato”, conclude un soddisfatto Strianese.