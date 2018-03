Castelluccio di Licusati, la Soprintendenza lo decreta come "interesse storico-artistico"

La Soprintendenza di Salerno e Avellino, a seguito dell'iter amministrativo avviato e seguito dall’assessore alla cultura Teresa Esposito e dai tecnici del Comune di Camerota, ha decretato l'interesse storico-artistico del Castelluccio di Licusati (o Castel Montelmo).

I dettagli

“L’immobile denominato Castelluccio di Licusati, situato nel Comune di Camerota, meglio individuato nelle premesse e descritto negli allegati, è dichiarato di interesse storico-artistico ai sensi dell’art. 10 comma 1 D. Lgs. 22 gennaio 2004, n. 42 e rimane, quindi, sottoposto a tutte le disposizioni di tutela contenute nel predetto Decreto Legislativo” si legge nella nota a firma del presidente della Commissione Regionale Maria Utili. Il riconoscimento costituisce un importante valore aggiunto che permetterà al Castelluccio, quando ci sarà l'opportunità, di poter essere candidato a bando per la sua valorizzazione. “L’aver conseguito il prestigioso riconoscimento non è un traguardo, ma un punto di partenza, in quanto è nostra intenzione richiedere e ottenere il riconoscimento di interesse culturale per tutti gli altri meravigliosi siti di pregio storico-artistico presenti su tutto il territorio comunale - sottolinea l’assessore Esposito - Ringrazio sin da ora tutti i tecnici e le persone che collaborano con me e credono che la cultura sia un settore per il rilancio territoriale”.